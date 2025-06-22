Хуситы рассказали, каким будет ответ на удары США по Ирану

Йеменские хуситы из мятежного движения "Ансар Аллах" начнут атаки на американские силы в Красном море в ответ на удары США по иранским ядерным объектам. Об этом заявил член политбюро йеменского движения Мухаммед аль-Бухейти.

"Наш военный ответ приближается - на первом этапе будут атакованы американские силы в Красном море. <...> Мы будем обострять и расширять масштабы конфликта, пока эта агрессия [против Ирана] не прекратится", - сказал представитель хуситов в интервью телеканалу Al Jazeera.

Что известно об ударах США по Ирану

Он также отметил, что соглашение между США и йеменскими повстанцами о перемирии утратило силу. В начале мая американская администрация и хуситы договорились о прекращении огня при посредничестве Омана. Мятежники обязались не атаковать американские военные корабли после того, как США прекратили наносить удары по территории Йемена.