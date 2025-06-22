Белый дом отказался называть удары по ядерным объектам Ирана войной

Белый дом уведомил иранскую сторону, что удары по его ядерным объектам являются разовым актом, передает газета Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.

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"Администрация (американского президента Дональда. – Прим. ред.) Трампа связалась с Ираном, чтобы ясно дать понять, что атака была разовым актом, а не началом войны с целью смены режима", – говорится в публикации.

Также, по информации издания, Трамп еще 17 июня обозначил, что склоняется к нанесению удара по Ирану.

В ночь на 22 июня американские военные атаковали три ядерных объекта Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане.

Что известно об ударах США по Ирану

По словам Трампа, силам США удалось полностью уничтожить иранские объекты по обогащению урана. Он выразил надежду, что ему больше не придется принимать решения о новых ударах по Ирану. Глава Белого дома призвал Тегеран вернуться за стол переговоров.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выразил благодарность Трампу за его решение об ударах по Ирану, заявив, что оно "изменит историю".

В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал возмутительной атаку США на ядерные объекты Исламской Республики, подчеркнув, что она будет иметь долгосрочные последствия для Штатов.

По его словам, США совершили нарушение Устава ООН, международного права и ДНЯО (Договора о нераспространении ядерного оружия. – Прим. ред.).