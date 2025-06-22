Fars: взрывы прогремели в ряде городов Израиля
В ряде городов Израиля прогремели взрывы после атаки ВСС США на иранские ядерные объекты.
Об этом сообщает агентство Fars.
22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об атаке американских ВВС на три ядерных объекта Ирана. Он заявил, что самолёт ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в Фордо.
Генсек ООН Гутерреш: удары США по Ирану грозят всему миру
По информации СМИ, военные США применили противобункерные бомбы и ракеты «Томагавк» против Ирана. При этом телеканал CNN уточняет, что Соединённые Штаты использовали бомбу — «бункер-уничтожитель» при ударах по Ирану.
В The New York Times писали, что удар по иранскому Фордо нанесли американские бомбардировщики B-2.