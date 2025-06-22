Взрывы прогремели в ряде городов Израиля

В ряде городов Израиля прогремели взрывы после атаки ВСС США на иранские ядерные объекты.

Об этом сообщает агентство Fars.

«Мощные взрывы сотрясают Иерусалим, Тель-Авив и Хайфу», — говорится в публикации.

22 июня президент США Дональд Трамп сообщил об атаке американских ВВС на три ядерных объекта Ирана. Он заявил, что самолёт ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в Фордо.

Генсек ООН Гутерреш: удары США по Ирану грозят всему миру

По информации СМИ, военные США применили противобункерные бомбы и ракеты «Томагавк» против Ирана. При этом телеканал CNN уточняет, что Соединённые Штаты использовали бомбу — «бункер-уничтожитель» при ударах по Ирану.

В The New York Times писали, что удар по иранскому Фордо нанесли американские бомбардировщики B-2.