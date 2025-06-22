Бомбардировщики-невидимки США летели до Ирана 37 часов

Стратегические бомбардировщики B-2 Spirit летели с авиабазы Уайтмен в штате Миссури до Ирана около 37 часов, несколько раз дозаправляясь в воздухе. Об этом пишет UK Defence Journal.

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Как отметило издание, речь идет о самолетах 509-го бомбардировочного крыла ВВС США. Журналисты указали, что B-2 поднялись в воздух на базе ВВС Уайтмен в штате Миссури, их сопровождали восемь самолетов-заправщиков KC-135 Stratotanker.

Ранее стало известно, что США ударили по ядерным объектам Ирана.

Трамп: США полностью уничтожили объекты Ирана по обогащению урана

21 июня The New York Times сообщила, что шесть американских бомбардировщиков вылетели на военно-воздушную базу Андерсен на острове Гуам в Тихом океане.