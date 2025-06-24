Минобороны: силы ПВО сбили девять БПЛА над Курской и Белгородской областями

Силы противовоздушной обороны поздно вечером 23 июня сбили над Курской и Белгородской областями девять беспилотников Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале. "С 21:00 мск до 22:30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять – над территорией Курской области и четыре – над территорией Брянской области", - говорится в сообщении. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков до этого сообщил, что украинские войска атаковали Грайворонский городской округ региона, в результате чего пострадали два человека. По его словам, в Грайвороне украинский дрон упал на частный дом, повредив кровлю. Внутри находилась женщина, которая получила баротравму. Медики оказали ей помощь и отпустили на амбулаторное лечение. В селе Мокрая Орловка при обстреле пострадала боец самообороны - женщину госпитализировали с минно-взрывной травмой и баротравмой.