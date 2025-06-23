Силы ПВО ВС России за ночь сбили 23 БПЛА ВСУ над регионами страны

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО в ночь на 23 июня уничтожили 23 беспилотника ВСУ над регионами страны.

Об этом говорится в сводке ведомства.

«Всего за ночь перехвачены и уничтожены 23 беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в заявлении.

Уточняется, что больше всего БПЛА сбили над территорией Ростовской области.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области из-за атаки БПЛА произошло возгорание на предприятии.