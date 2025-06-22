Анохин: в Смоленской области сбили два БПЛА и один подавили средствами РЭБ

Российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и подавили один дрон в Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

По его словам, уничтожение и подавление БПЛА велось в небе над Ершичским округом. Обошлось без пострадавших и разрушений. На месте работают оперативные службы, добавил глава области. 21 июня губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что из-за удара реактивных БПЛА в регионе были повреждены три дома. По его словам, в Карачевском районе два здания сгорели, еще одно пострадало частично. При ликвидации возгорания были ранены двое пожарных.

Их госпитализировали. Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что беспилотники Вооруженных сил Украины при атаке на Россию не раз пересекали воздушное пространство Казахстана. Она отметила, что 19 и 20 июня были зафиксированы факты пролета нескольких десятков украинских БПЛА над Западно-Казахстанской областью. Захарова добавила, что российская сторона осуждает такие действия в отношении своего союзника по Организации Договора о коллективной безопасности.