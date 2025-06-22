Бомбардировщики США в ночь на 22 июня атаковали ядерные объекты Ирана, объявил американский президент Дональд Трамп. Таким образом, Вашингтон вступил в вооруженный конфликт спустя девять дней после его эскалации, начавшейся с ударов Израиля.

ТАСС собрал основное, что известно об ударах США по Ирану.

Об атаке

О совершенной атаке Трамп объявил в социальной сети Truth Social.Были атакованы три ядерных объекта - Фордо, Натанз и Исфахан.Самолеты сбросили "полный боезапас бомб" на объект Фордо.Агентство Reuters сообщило, что удары наносили стратегические бомбардировщики B-2, способные нести противобункерные бомбы GBU-57.Атака США против Ирана стала первой с 1979 года.Израиль был предупрежден о готовящихся ударах, передал телеканал ABC News.

Пока без последствий

Удар США по Фордо не приведет к ядерному взрыву или масштабному выбросу радиации, считают эксперты, опрошенные NBC News.На объекте не было ядерных реакторов или боеголовок, полагают международные наблюдатели.В Иране заявили, что объект в Фордо был эвакуирован, необратимых повреждений в результате атаки США нет.

"Время для мира"

После атаки Трамп заявил, что настало "время для мира"Он назвал момент "историческим для США, Израиля и всего мира" и призвал Иран "согласиться прекратить эту войну".Трамп пока не планирует новых ударов по Ирану и ждет, что Тегеран согласится сесть за стол переговоров, сообщил телеканал CNN.Ранее Трамп не исключал нанесения удара по Ирану, в частности по объекту в Фордо. В Белом доме заявляли, что решение будет принято в течение двух недель.

Отказ от дипломатии

Перед атакой госсекретарь США Марко Рубио заявлял европейским союзникам, что Вашингтон по-прежнему рассчитывает на дипломатическое урегулирование, сообщала газета The Wall Street Journal.За два дня Рубио провел переговоры с представителями Великобритании, Италии, Кипра, Франции и Швеции.Глава МИД Ирана Аббас Арагчи в Женеве встречался с представителями стран Европы, однако им не удалось достигнуть прорыва в переговорном процессе.

В Израиле

Перед бомбардировкой в Израиле более суток не объявлялась ракетная тревога - впервые с эскалации, начавшейся в ночь на 13 июня.После атаки США армия Израиля ужесточила ограничения для населения, запретив собрания на улицах и работу большинства предприятий.

10-й день эскалации

Израиль начал операцию против Ирана в ночь на 13 июня, назвав ее целью уничтожение ядерной и ракетной программ Тегерана.Действия Израиля спровоцировали ответные удары Ирана с применением баллистических ракет и дронов.Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта.19 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова публично предостерегла США от вмешательства в боевые действия против Ирана, отметив, что это чревато "поистине непредсказуемыми негативными последствиями".