СМИ: Иран не понёс серьёзного ущерба после атаки США

Заместитель политического директора иранского государственного телевидения Хасан Абедини заявил агентству Mehr, что Иран «не понёс серьёзного ущерба после атаки ВСС США.

По его словам, все Иран ранее эвакуировал все материалы с трёх ядерных объектов.

22 июня президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. Он заявил, что самолёт ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в Фордо.

Позже в The New York Times писали, что удар по иранскому Фордо нанесли американские бомбардировщики B-2.