ЦАХАЛ сообщил об изменениях в указаниях Командования тыла Израиля

В ЦАХАЛ заявили об изменениях в указаниях Командования тыла Израиля.

Информация об этом появилась в Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что все районы страны были переведены в режим деятельности, ограниченной только жизненно необходимыми сферами. Введён запрет на образовательные мероприятия, собрания и работу учреждений, за исключением критически важных служб.

22 июня президент Соединённых Штатов Дональд Трамп объявил об успешной атаке ВВС США на три ядерных объекта Ирана. Он заявил, что самолёт ВВС США сбросил «полный боезапас бомб» на ядерный объект в Фордо.

Позже в The New York Times писали, что удар по иранскому Фордо нанесли американские бомбардировщики B-2.