В Китае разработали разведывательный БПЛА размером с комара

В Китае разработали бионический беспилотный летательный аппарат (БПЛА) размером с комара. Видео с крошечным дроном опубликовал Telegram-канал "Блокнот Пропагандиста". Известно, что беспилотник предназначен для разведки на поле боя. В конце мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Китай перестал продавать Украине беспилотники Mavic, которые стали популярны на фронте, но продолжил поставки в Россию.

Вместе с этим Bloomberg писал со ссылкой на европейского чиновника, что Китай сократил поставки на Запад некоторых компонентов беспилотников, но при этом увеличил экспорт дронов в Россию. 13 мая китайская компания DJI представила Mavic 4 Pro — флагманский беспилотник с расширенными возможностями съемки и интеллектуальной системой навигации.

Дрон оснащен тремя камерами, включая основной сенсор с разрешением 100 Мп, способный снимать видео в 6K HDR при 60 кадрах в секунду. Две дополнительные камеры записывают видео в 4K с частотой 120 кадров в секунду. Производитель заявляет, что Mavic 4 Pro способен преодолевать до 41 км на одном заряде, развивая скорость до 90 км/ч.