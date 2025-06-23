Израиль нанес удары по целям на западе Ирана

Порядка 15 истребителей израильских военно-воздушных сил (ВВС) совершили серию масштабных ударов по территории западного Ирана. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в Telegram-канале.

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«Среди пораженных целей были: подземная военная инфраструктура, место хранения ракет и место хранения БПЛА, принадлежащие иранским вооруженным силам», — уточнили в ведомстве.

Также в ЦАХАЛ заявили, что ВВС Израиля нанесли удар и нейтрализовали ракетные установки в центральном Иране, готовые к запуску по территории еврейского государства.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.