СМИ: Израиль считает, что США всерьез готовятся к войне с Ираном

США не уведомили Израиль о решении вступить в войну с Ираном, однако в еврейском государстве считают, что Вашингтон уже готовится к этому. Такую версию изложила газета The New York Times (NYT), ссылающаяся на двух израильских военных чиновников.

По их словам, США, вероятно, примут участие в конфликте, а подготовка к возможному удару уже началась. Собеседники издания утверждают, что американская атака на Иран может состояться в ближайшие дни, исходя из контактов между военными двух стран в последние двое суток.

NYT указывает, что США уже перебросили несколько стратегических бомбардировщиков B-2, способных нести 15-тонные противобункерные бомбы. Эти самолеты могут быть использованы для удара по иранскому подземному ядерному объекту в Фордо. Как отмечает газета, даже если бомбардировщики не будут задействованы, их передислокация может стать способом давления на исламскую республику с целью "вернуть ее за стол переговоров".

Президент США Дональд Трамп ранее не исключил возможности нанесения ударов по Ирану, в частности по объекту для обогащения урана в Фордо. 19 июня в Белом доме заявили, что американский лидер примет соответствующее решение в течение двух недель.

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию против Ирана. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни страны вновь обменивались ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов. Взаимные удары продолжаются. Россия осудила действия Израиля и выразила готовность стать посредником в урегулировании конфликта.