NYT сообщила о близости российских военных к украинским Сумам

Газета.Ru

ВС России находятся на расстоянии 19 км от украинского города Сумы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

NYT сообщила о близости российских военных к украинским Сумам
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Газета отмечает, что под контроль РФ уже перешли четыре региона Украины, но российские войска скоро могут занять и Сумы на северо-востоке республики. При этом в Москве якобы не проявили готовности «ослабить упорное наступление» и отвергли призывы к прекращению огня.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что у России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. По словам политика, сейчас ВС РФ создают в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до 12 км.

В Сумах снова произошел взрыв

Этот регион Украины граничит с Курской областью России. После того как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с республикой.