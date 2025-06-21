ВС России находятся на расстоянии 19 км от украинского города Сумы. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Газета отмечает, что под контроль РФ уже перешли четыре региона Украины, но российские войска скоро могут занять и Сумы на северо-востоке республики. При этом в Москве якобы не проявили готовности «ослабить упорное наступление» и отвергли призывы к прекращению огня.

Накануне президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сказал, что у России нет задачи забрать Сумы, но это не исключено. По словам политика, сейчас ВС РФ создают в Сумской области зону безопасности, глубина которой составляет от восьми до 12 км.

В Сумах снова произошел взрыв

Этот регион Украины граничит с Курской областью России. После того как российские войска полностью освободили курское приграничье от ВСУ, Путин заявил о решении создать буферную зону безопасности вдоль границы с республикой.