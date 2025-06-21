В ходе боев в Днепропетровской области «и на еще одном участке» Вооруженные силы (ВС) России прорвались в населенном пункте Шевченко. Об этом в субботу, 21 июня, сообщила «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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Согласно информации журналистов, на Новопавловском направлении российские войска прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уже заняли большую часть поселка Шевченко.

— Русские продвинулись в Шевченко со стороны Бурлацкого и проводят штурм юго-западной, южной и восточной частей поселка, — передает Telegram-канал.

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Ранее подразделения группировки войск «Восток» российских Вооруженных сил освободили от контроля украинских боевиков населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике.

В тот день российские бойцы за сутки нанесли массированный удар по цехам производства, местам сборки и хранения дронов ВСУ. Кроме того, ВС России атаковали пункты временной дислокации украинских подразделений, националистов и иностранных наемников в 142 районах, а также инфраструктуру военного аэродрома и топливно-энергетического комплекса.