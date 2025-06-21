Российским силовикам стали известны пароли от основной почты нового командующего группировкой ВСУ на сумском направлении. Основной почтовый домен, используемый украинским военачальником, зарегистрирован на российском сервисе, сообщили ТАСС в силовых структурах.

"Апостол Олег Орестович. Всю жизнь пользовался почтой на российском сервере, <…> раньше были пароли: 24691991????, Qlpnx. На форумах использовал ник Бэтмен Айнани. На самом деле, по отцу фамилия у него не такая звучная и пафосная, а скромная - Безушко. Сам Олег взял фамилию отчима Апостола Ореста Владимировича. Мать Людмила Олеговна и сестра Наталья Арестовна занимаются стратегически важным делом: продают косметику одной известной фирмы", - сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что военные медики и волонтеры штурмовых подразделений ВСУ, находящихся на сумском направлении, жалуются в соцсетях на невозможность приобретения в украинских аптеках налбуфина (сильнодействующего обезболивающего препарата). В настоящее время этот препарат продается только по рецепту, что не позволяет волонтерам и даже военным врачам приобретать его для нужд штурмовых подразделений.