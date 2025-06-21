Российская армия наступает в Сумской области, чтобы создать защитный буфер. Наступление может быть остановлено при определенных условиях. Об этом рассказал председатель общественной организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой, пишет «Аиф».

Липовой считает, что главная задача — предотвратить возможную угрозу со стороны Киева для Курской области и других российских территорий.

«Наступление в Сумской области на сегодняшний день ведется с целью создания буфера безопасности», — сказал генерал.

По его словам, ВС РФ могут остановить наступление, если прекратятся обстрелы, налеты и нападения с украинской стороны.

Путин раскрыл глубину зоны безопасности в Сумской области

«Президент ясно сказал: мы будем продвигаться тихо — до тех пор, пока не прекратятся нападения на территорию Российской Федерации», — добавил глава «Офицеров России».

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что «не исключено» развитие событий, когда части ВС РФ войдут в Сумы.