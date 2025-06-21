Иран начал использовать новую тактику в конфликте с Израилем

Иранские командиры перешли к новой стратегии использования ракет различных типов, пишет CNN со ссылкой на источники.

Собеседник телеканала заметил, что Израилю не следует радоваться тому, что ВС Ирана снизили количество запускаемых ракет.

Тегеран вместо запуска большого числа снарядов решил использовать более совершенные высокоточные ракеты против важных военных объектов и объектов безопасности, уточнил источник.

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«Было замечено, что Иран запустил ракету и ракета легко преодолела американские системы THAAD, Patriot, Arrow 3, Arrow 2, [израильские системы] «Праща Давида» и «Железный купол», поразив заранее определенную цель», — отметил собеседник телеканала.

Ранее израильский военный чиновник сообщил, что Иран в период с 13 по 21 июня запустил по объектам на территории Израиля свыше 1 тыс. беспилотников.