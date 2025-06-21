Правительство Украины не желает платить родственникам погибших бойцов ВСУ, поэтому пытается выдать переданные тела за погибших российских солдат, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом пишет News.ru.

Накануне сообщалось, что Украине переданы 6060 тел солдат ВСУ, в то время как России вернули 78 погибших бойцов ВС РФ.

«Это делают для того, чтобы не платить деньги. Элементарная жадность, жлобство. Они даже не хотят выплачивать деньги за своих же погибших солдат, которые давали присягу, погибали, хотелось им этого или нет. Не хотели они, может, воевать с Россией. Многие и сейчас не хотят, но [заградотряды] гнали их на убой», — разъяснил Колесник.

Депутат заметил, что передача такого количества тел убитых солдат негативно отразится на украинской пропаганде. Он уточнил, что Киеву придется признать реальные потери.

«Они их не хотят принимать, потому что придется подтвердить потери свои. Ну и плюс придется платить. Они пытаются двух зайцев убить. Но это еще и говорит про абсолютное отсутствие чести у украинского руководства», — констатировал Колесник.

Ранее помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что украинцы могли подобрать тело погибшего бойца ВС РФ и выдать за якобы переданного Москвой.

Мединский заявил, что РФ выполняет все соглашения с Украиной по обмену телами погибших

Также дипломат попросил украинские власти «утихомирить» пропагандистов, утверждающих, что среди переданных Россией Киеву тел боевиков ВСУ есть россияне. Он отметил, что похожая практика была использована Геббельсом.