Критиковавший Зеленского генерал ВСУ сообщил об увольнении

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Генерал-лейтенант украинской армии Сергей Наев покинул должность командира тактической группы «Угледар». Об этом в субботу, 21 июня, он сообщил в своем личном блоге в социальной сети.

— На основании приказа Генерального штаба завершил полномочия командира тактической группы «Угледар», — написал он.

Также военачальник добавил, что группа бойцов под его командованием покинула один из пунктов Донбасса. Теперь боевые задачи там будет выполнять другой корпус армии.

— Вместе с офицерами руководящего состава мы покидаем один из самых горячих пунктов Донбасса, — цитирует его слова Lenta.ru.

До этого Наев был командующим объединенными силами Украины. О своем увольнении с должности в феврале он узнал только через СМИ. Тогда он поблагодарил всех офицеров и простых солдат, вместе с которыми он сражался, за проделанную работу, доверие и поддержку.

В минувший четверг Зеленский сообщил об увольнении Валерия Залужного с должности главнокомандующего украинской армией. После этого в Киеве состоялась акция протеста с требованием восстановить его в должности.