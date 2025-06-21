США раскрыли новое место размещения пяти ракетных эсминцев с ПРО

США разместили пять ракетных эсминцев с ПРО в Средиземном море. Об этом пишет военно-морской портал USNI News со ссылкой на источники.

Источник заметил, что в регионе находились три корабля этого типа — USS Arleigh Burke, USS Thomas Hudner и USS The Sullivans.

По словам собеседника портала, на днях США перебросили в Средиземноморье эсминцы USS Paul Ignatius и USS Oscar Austin, которые базировались на военно-морской базе Рота в Испании.

Аналитики заметили, что все пять эсминцев теоретически способны перехватывать баллистические ракеты.

Кроме того, уточнили эксперты, еще два ракетных эсминца США —USS Forrest Sherman и USS Truxtun — сейчас действуют в Красном море.

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Ранее сообщалось, что на Ближнем Востоке США и Великобритания собирают 4 авианосных группы. В их составе — авианосцы USS Gerald Ford, USS Nimitz, USS Carl Vinson и HMS Prince of Wales.