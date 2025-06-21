Зеленский заявил о непростом положении ВСУ на сумском направлении

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы страны (ВСУ) находятся в непростом положении в Сумской области из-за наступления России. Его слова приводит Telegram-канал «РБК-Украина».

Глава государства рассказал, что 23 процента от всех ударов, которые Вооруженные силы (ВС) России наносят по Украине, приходятся на сумское направление. «Это характеристика того, как военным непросто», — отметил он.

По словам Зеленского, за эту неделю российские военные продвинулись в сторону Сум на 200 метров.

В пятницу, 20 июня, президент России Владимир Путин допустил взятие города Сумы на Украине. Он добавил, что глубина буферной зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 километров.