США перебросили на Ближний Восток B-2, способные поразить ядерные объекты

Американские бомбардировщики B-2 направились из США через Тихий океан на военно-морскую базу Гуам, пишет The New York Times (NYT).

Как сообщает газета, эти истребители могут нести бомбы, способные поразить подземные ядерные объекты в Иране, если президент Дональд Трамп решит присоединиться к конфликту.

«Перемещение самолетов не означает, что окончательное решение о нанесении удара принято. Не является чем-то необычным и перемещение военных активов на позиции, чтобы предоставить президенту и военным командирам варианты действий, даже если они в конечном итоге не будут развернуты», — говорится в статье.

Переговоры США и Ирана в Стамбуле сорвались по неожиданной причине

До этого Трамп заявил, что готов дать Ирану не более двух недель для заключения сделки по ядерной программе. На этой неделе один из корреспондентов спросил главу государства, что он хочет сказать американцам, которые не хотят вступления своей страны в еще одну войну. Трамп в ответ сообщил, что не желает вмешиваться в конфликт на Ближнем Востоке, но уже 20 лет или больше говорит о том, что у Ирана не может быть ядерного оружия. Лидер упомянул, что у него «есть идеи, что делать».