Российские ракеты и беспилотники в ночь на 21 июня вновь напомнили Зеленскому, что он зря отказался от озвученных в Стамбуле российской делегацией условий мира. Массированный комбинированный удар поразил десятки объектов военной инфраструктуры на территории Украины.

Украинская ПВО насчитала в одной атаке 272 российских дрона и восемь ракет. При этом основной удар – более 50 беспилотников «Герань» - пришелся на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший не только на Украине, но и во всей Европе. Это уже второй мощный удар по этому объекту за неделю. Ресурс «Старше Эдды» объяснил смысл второго, добивающего, удара.

Дело в том, что в первый раз ударили очень эффективно, после этого «произвели оценку ущерба, посмотрели, как пытаются проводить восстановительные работы и что на заводе осталось живого и ударили еще раз». Результат – 50 мощных взрывов и пожары, которые до сих пор не могут потушить. Весь город окутан густым дымом, сообщают местные.

Минобороны РФ объяснило, почему было важно поразить этот объект топливно-энергетического комплекса: он обеспечивал горючим группировки ВСУ на Донбассе.

А ведь еще не так давно Россия воздерживалась (на взаимной основе) от ударов по энергетике Украины по просьбе американской стороны. Но Зеленский и его британские советники сделали все, чтобы эти договоренности пустить по откос. ВСУ начали регулярно обстреливать наши нефтезаводы и объекты электроэнергетики.

Ну, а потом и вовсе совершили террористические акты, подорвав железнодорожные составы с пассажирами и атаковав российские стратегические аэродромы дронами с нашей же территории, использовав пусковые контейнеры и арендованные большегрузы.

Последней акцией Зеленский очень гордился, рассказывал иностранным журналистам ее детали, включая использование водителей «вслепую». Теперь пусть гордится «ответкой».

Как отметил военный обозреватель ресурса «Старше Эдды», стоит пожелать нашим войскам и в дальнейшем подходить к уничтожению военной и двойного назначения инфраструктуры врага так же обстоятельно.