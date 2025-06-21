Российская армия освободила населенный пункт Запорожье в ДНР. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке специальной военной операции.

Военное ведомство опубликовало новую сводку СВО в субботу, 21 июня.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Запорожье Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Отмечается, что нанесено поражение живой силе и технике бригадам ВСУ вблизи населенных пунктов Успеновка, Темировка, Ольговское, Полтавка и Малиновка Запорожской области.

Российская армия освободила Новониколаевку в Сумской области

Формирования Киева потеряли более 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, девять автомобилей и два артиллерийских орудия.