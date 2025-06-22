Российские войска приблизились к Сумам и готовы наступать, утверждает западное издание The New York Times.

При этом в газете напомнили, что российский президент Владимир Путин заявил об отсутствии у России «цели захватить Сумы».

Председатель комиссии российской Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов ранее назвал Сумы исторически русским городом и заявил, что местные жители ждут прихода России.

Президент России Владимир Путин накануне заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что у России нет задачи забрать Сумы, но он не исключает такого варианта.