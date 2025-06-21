По дороге к третьей мировой: чем закончится конфликт между Ираном и Израилем

Все началось неожиданно. По крайней мере для иранцев. Израиль нанес ряд точных и тяжелых ударов, уничтожив военных и физиков-ядерщиков. К чему приведет этот конфликт – в материале «Вечерней Москвы».

Не зря ныне почти официальный пророк и чудотворец Владимир Жириновский вещал, что третья мировая война начнется с конфликта Израиля и Ирана.

В ожидании битвы

Почти два года аналитики строили прогнозы относительно сценария и вероятного исхода такой войны. Но, как всегда бывает, все началось неожиданно, когда многие уже склонялись к дипломатическому разрешению проблем с иранским «ядерным досье».

Анонс назначенных на 15 июня переговоров Ирана и США стал частью продуманной волны дезинформации с целью ослабить внимание иранских властей и военных. Впрочем, не зря видные израильские спецслужбисты хвалятся тем, что готовили нападение в течение полутора лет. То есть пока международное сообщество гадало по поводу вероятности опасного своим расползанием конфликта, в Тель-Авиве скрупулезно просчитывали варианты блицкрига. Плодили в Иране спящие ячейки агентуры, разрабатывали операцию по атаке на иранские средства ПВО и промышленные военные объекты с помощью дронов, которые предполагалось запускать в непосредственной близости от целей нападения.

Кстати, это вам ничего не напоминает? Все (!) по сценарию нападения на наши стратегические аэродромы. Так что вряд ли украинским террористам стоит приписывать разработку подобной операции себе. Чьи-то уши оттуда торчат.

К тому же в Израиле публично имитировали раскол в правительстве и возможную отставку кабинета министров. Одновременно сообщая, что 16 июня свадьба у сына премьера Нетаньяху и что тот возьмет небольшой отпуск. Утверждают, что последний вброс особенно расслабил иранцев. На Востоке семья — дело святое. А потому немало генералов и физиков-атомщиков ночевали в своих квартирах по известным вражеским агентам адресам, игнорируя конспиративные квартиры. И встретили свою смерть они прямо в постелях.

Иран и Израиль обменялись новыми ракетными ударами

Шпионы повсюду

Первый израильский ракетно-бомбовый удар оказался классическим обезоруживающим. Были поражены не только руководящие кадры, но и системы ПВО, центры управления, включая глубоко законспирированные. Те фигуры с большими погонами, что не погибли от первого удара, взлетели на воздух в своих автомобилях. Агентура Израиля в Иране чувствовала себя как дома. Понятно, что целью были не столько ядерные объекты, скрытые под многометровыми бетонными перекрытиями или в скальных породах, сколько попытка посеять хаос в стране, вызвать крах режима и перепрофилировать его по западным прошивкам.

Но Иран устоял в том числе потому, что многие начальники имели по два заместителя как раз на такой чрезвычайный случай, а потому система управления страны устояла. А когда иранские силы, придя в себя, стали наносить ответные удары, выяснилось, что хваленый «Железный купол», который так жаждала получить Украина, вполне проницаем. Во всяком случае для гиперзвуковых ракет. И тут Израиль включил запасной вариант.

— В Израиле власти, — отмечает политолог Владимир Баранчик, — опять эксплуатируют разработанную ими технологию «холокоста»: отбомбили, убили несколько высокопоставленных иранцев, сожгли НПЗ, а когда Иран стал отвечать симметрично, начали истерить, что это «холокост» и им должен помогать весь мир.

Западная помощь

Израиль продолжает господствовать в воздушном пространстве Ирана, нанося уже удары по жилым кварталам, что вызвало массовую миграцию из того же Тегерана. США формально устранились от участия в израильской агрессии, хотя все понимают, что без американской логистики и разведданных такой обезоруживающий удар не удался бы. Натовские страны, включая Германию, предоставили самолеты-заправщики, чтобы израильские F-16 и F-35 могли не возвращаться на аэродромы, а дозаправляться над Сирией и Иорданией. В целом натовский хор заголосил о праве Израиля на самооборону, опять все перевернув с ног на голову.

— Видимо, сейчас с особой остротой в Тегеране ощутили потерю своего присутствия в Сирии, — полагает военный аналитик Станислав Барбашин. — И демарш этот Запад не оценил, а, наоборот, воспринял его как демонстрацию слабости, и теперь нет возможности провести сухопутную операцию против объектов в Израиле и над Сирией заранее перехватывают иранские дроны. Сейчас стороны перешли в фазу войны на истощение и обмена ударами. Ситуация эта менее выгодна Израилю, учитывая его небольшую площадь и плотность населения, но и Иран, концентрирующий удары по определенным районам противника и перегружающий его системы ПВО, понимает ограничения своих действий. Как считает историк Николай Стариков, Тегеран реально опасается вмешательства США. — Иран будет вести себя точно так, как в прошлый раз при ответных атаках на Израиль. В случае же сильнейшего ответа Трамп с удовольствием впишется, о чем сам говорил неоднократно. Американцы уже подтягивают в регион целых три авианосца, а это серьезное давление. Так что вряд ли Иран решится атаковать американские военные базы в регионе или перекрывать Ормузский пролив, вздувая нефтяные цены до 200 долларов за баррель.

Более того, информация о выходе Ирана из Договора о нераспространении ядерного оружия оказалась «дезой». Тегеран демонстрирует готовность к переговорам и к отказу от приобретения ядерного оружия, но настаивает на сохранении мирных ядерных технологий.

Главный посредник

У нас с Ираном дружественные, но очень непростые отношения. Мы же помним, как местные власти критиковали эффективность наших систем ПВО типа С-400, утверждая, что у них есть лучшие свои. Теперь в их качестве все убедились. И Договор о всеобъемлющем стратегическом сотрудничестве местный парламент ратифицировал только сейчас, под израильскими бомбами. А чего тянули, что выгадывали? У России есть шанс стать реальным посредником в урегулировании этого кризиса без критической потери лица его участниками. Пока же Владимир Путин остается единственным мировым лидером, который успел переговорить и с Трампом, и с Нетаньяху, и с президентом Ирана Пезешкианом.

ТАК ГОВОРИЛ ЖИРИНОВСКИЙ

«Как начнется конфликт? Израиль нанесет удар по тем объектам, где ему кажется, его разведке, есть центры ядерные по обогащению урана, а возможно, и, так сказать, производству ядерных зарядов. Иран обязательно ответит. Как следствие — в еврейском государстве будут небольшие разрушения. Но этого будет достаточно для вмешательства со стороны США. Старший брат придет на помощь. США мобилизуют НАТО и начнут бомбить Иран. В том числе применяя очень страшное оружие локального действия, зачищая территорию полностью. Можно всю страну снести применением одного этого локального ядерного удара». (2019 год)

ЦИТАТА

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ:

— Меня часто упрекают, что я нагнетаю ядерную истерию. Получите! Когда я пишу про ядерный конфликт, это не просто так. Это реально. И быстро. Не надо такого никому!

Администрация президента США Дональда Трампа сократила поставки военной помощи для Украины в пользу Израиля. «Вечерняя Москва» узнала у политолога Юрия Светова, что будет с Украиной без помощи США и зачем Трамп поддержал нападение Израиля на Иран.