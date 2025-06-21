Бомбардировщики ВВС США B-2 Spirit вылетели на Ближний Восток

С авиабазы ВВС США Уайтмен в штате Миссури вылетели стратегические бомбардировщики B-2 Spirit.

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Самолеты взяли курс на Ближний Восток, пишет "Военный обозреватель". Количество бомбардировщиков не называется.

B-2 - единственный носитель противобункерных бомб GBU-57, при помощи которых США рассчитывают уничтожить ключевой ядерный объект Ирана, завод по обогащению урана Фордо.

Он спрятан в глубине горного массива, пробить который с помощью имеющихся у Израиля боеприпасов невозможно.

"Чтобы уничтожить Фордо, понадобятся две GBU-57, причем попасть ими надо будет в одну точку. Технически это возможно, так как бомбы высокоточные. ВВС США в состоянии это сделать. Но подобная задача никогда не выполнялась в реальной боевой обстановке", - пояснил американский военный аналитик Роберт Пейп.

С другой стороны, ПВО Ирана продемонстрировала способность сбивать малозаметные цели - с помощью специализированных российских РЛС. Тем более, что уничтожала она истребители F-35, а бомбардировщики Spirit гораздо больше по размерам.

Если B-2 будут задействованы в атаке Фордо или другую цель в Иране, ВВС США рискуют лишиться этих очень дорогих и дефицитных стелс-самолетов, предупреждает Military Watch Magazine.

Парк "Спиритов" состоит из 18 машин, каждая из которых стоит 2,4 миллиарда долларов.