Российские войска с помощью беспилотника-камикадзе «Герань» уничтожили пункт временной дислокации штурмовой бригады ВСУ «Лють», сообщает Минобороны России.

Подразделение отдельной штурмовой бригады было уничтожено в районе населённого пункта Степановка, кроме того были поражены несколько пунктов временной дислокации 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ в районах Клебан-Быка и Яблоновки.

Ранее офицер ВС России с позывным Витязь рассказал, что российские штурмовики-десантники, расширяя буферную зону в Сумской области, уничтожили бронегруппу ВСУ, состоявшую из советской и натовской военной техники.

Кроме того, расчёты РСЗО БМ-21 «Град» гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ уничтожили миномётные позиции ВСУ в окрестностях Часова Яра.