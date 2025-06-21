"Глумление над мертвыми": действия Зеленского вызвали ярость в Раде

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что поведение Владимира Зеленского по отношению к переданным Россией телам украинских военнослужащих нельзя расценить иначе, как издевательство над мертвыми.

© Московский Комсомолец

"Христианская миссия России превращается в глумление над телами наших солдат", - написал Дмитрук в своем Телеграм-канале.

Он подчеркнул, что то, как ведет себя Зеленский, это издевательство над мертвыми и над родными погибших украинских военных.

Дмитрук считает, что Зеленский согласился принять от российской стороны тела только из-за давления Запада, но от родных продолжают скрывать правду.

Россия и Украина провели новый обмен военнопленными

Он констатировал тотальное моральное разложение режима и допустил, что через некоторое время эти тела просто утилизируют, как и тысячи предыдущих, а официально эти военные так и останутся "пропавшими без вести".