ЦАХАЛ заявил о ликвидации командира бригады КСИР

Израильские военно-воздушные силы ликвидировали Аминпура Джудаки — командира второй бригады беспилотников ВВС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

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По информации военных, Джудаки возглавил подразделение после устранения его предшественника Тахера Пура, ликвидированного 13 июня. Отмечается, что новый командир курировал сотни атак дронов по израильской территории, организованных с юго-запада Ирана, из района Ахваза.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и наносит удары по военным целям в Израиле.

В обеих странах от ударов пострадали сотни человек. При этом Иран и Израиль продолжают атаковать друг друга.

Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми. В МИД РФ заявили, что Иран в ситуации с Израилем действует в соответствии с правом на самооборону.