Российские военнослужащие группировки войск «Центр» уничтожили за минувшие сутки до 425 военных и три пикапа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Савчук, передает ТАСС.

«Потери противника составили до 425 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три пикапа и артиллерийское орудие», — заявил он.

По словам начальника пресс-центра, солдаты нанесли поражение формированиям четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад и двух бригад морской пехоты в районах Красноармейска, Димитрово, Новосергеевки и Муравки Донецкой народной республики (ДНР).

До этого старший офицер пресс-центра группировки Андрей Шершнев заявил, что украинские военнослужащие за прошедшие сутки потеряли до 215 военнослужащих в зоне ответственности российской группировки войск «Север».

По его словам, бойцы ВС РФ нанесли поражение живой силе и технике украинской стороны в районах Бессаловки, Варачино, Садков, Малой Корчаковки и Новой Сечи Сумской области.