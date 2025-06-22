На Украине призвали реформировать ТЦК для менее шокирующей мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский заявил, что территориальные центры комплектования (ТЦК) нуждаются в реформе, чтобы мобилизация была менее шокирующей. Об этом сообщает издание «Страна» в Telegram.

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По словам Сырского, все украинские ТЦК должны измениться. Главком подчеркнул, что им следует надлежащим образом выполнять обязанности, не допуская происходящих иногда «позорных случаев». Сырский добавил, что в военкоматах уже проводят инспекции, чтобы часть сотрудников отправилась на фронт, а на их места пришли военнослужащие, получившие ранения на поле боя.

«Я настаиваю на мобилизации с обязательным соблюдением законности и прозрачности в работе ТЦК. Для людей мобилизация не должна быть шоком», — заключил Сырский.

Ранее политолог Владимир Скачко назвал возможного кандидата на пост главкома ВСУ вместо Сырского. По мнению Скачко, им может стать Михаил Драпатый.