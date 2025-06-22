Освобождение российской армией 18 июня населённого пункта Долгенькое позволило продвинуться к Редкодубу Харьковской области и взять его под огневой контроль.

Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко, отметив, что двуреченский плацдарм ожил, так как российская армия продвигается на нём сразу на нескольких направлениях.

«Идёт продвижение по направлению населённого пункта Редкодуб, который уже, в принципе, под регулярным огневым воздействием наших военнослужащих», — цитирует Марочко ТАСС.

Ранее он также сообщил, что российские военные начали бои за взятие сумской Юнаковки.

Позже стало известно, что ВС России освободили Запорожье в ДНР. В Минобороны страны позже назвали взятие города важным шагом к полному освобождению ДНР.