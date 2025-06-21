В Одессе произошли взрывы на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщается в Telegram-канале украинской «Телевизионной службы новостей» (ТСН).

«Взрывы раздаются в Одессе!» — говорится в сообщении, опубликованном в 1:51 по московскому времени.

По информации ТСН, взрывы также произошли в городе Кременчуге Полтавской области. Какие-либо подробности не сообщаются.

17 июня военный корреспондент Александр Коц заявил, что подразделения Вооруженных сил России нанесли один из самых мощных ударов по Киеву. Десятки дронов концентрировались на определенной цели, чтобы гарантированно пробиться через ПВО, подчеркнул он. По информации Коца, целями стали аэропорты Жуляны и Борисполь, где располагаются в том числе американские зенитные ракетные комплексы Patriot, радиозавод в Киеве, а также большой склад боеприпасов.

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Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее воюющий в ВСУ рэпер Ярмак призвал украинцев эвакуироваться из городов.