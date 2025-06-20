Трамп высказался об отправке военных в Иран

Отправка американских военных на территорию Ирана станет крайней мерой. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, передает РИА Новости.

У американского лидера спросили, станет ли Вашингтон отправлять своих военных на территорию Ирана в случае решения атаковать исламскую республику.

«Я не собираюсь говорить о сухопутных войсках. Сухопутные силы — это крайняя вещь, которую вы хотите делать», — ответил Трамп.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент США допускает «существенную» вероятность переговоров с Тегераном в ближайшем будущем и примет решение о дальнейших шагах в течение двух недель. По ее словам, Трамп не боится использовать силу в отношении Ирана, но продолжает контакты с Тегераном не только в прямом, но и непрямом формате.