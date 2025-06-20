В Британии раскрыли план Зеленского по ускорению мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками, чтобы ускорить мобилизацию. Об этом сообщает британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

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В статье отмечается, что кадровые перестановки связаны с острой нехваткой новобранцев.

«При помощи рокировок в высшем военном руководстве Киев рассчитывает ускорить мобилизацию», — пишет газета.

Новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) стал Геннадий Шаповалов. Ранее эту должность занимал генерал Михаил Драпатый, однако он подал в отставку после ракетного удара по одному из учебных подразделений, в результате которого были уничтожены 12 военнослужащих. Он объяснил, что это было осознанное решение, продиктованное личным ощущением ответственности.