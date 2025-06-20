Захарова: договор России с Ираном не предполагает военной помощи

Иран и Россия имеют договор о стратегическом партнерстве, но он не предусматривает военную помощь друг другу. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Договор между Ираном и РФ не предусматривает создания оборонного союза и оказания взаимной военной помощи», — сообщила Захарова журналистам на Петербургском международном экономическом форуме. Заявление цитирует РИА Новости.

Захарова подчеркнула, что Россия выполняет договоренности, поэтому идут интенсивные контакты с Ираном. Она добавила, что РФ также контактирует с региональными игроками по проблеме ирано-израильского конфликта.

Ранее руководитель бюро военно-политического анализа Александр Михайлов заявил, что, если США рискнут пойти на прямую конфронтацию с Ираном, это может привести к ядерному конфликту. Он добавил, что Китай не допустит такого обострения ситуации в регионе, передает «Национальная служба новостей».