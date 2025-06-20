Армия Израиля нанесла удары по ракетным объектам "Хезболлах" в Ливане

Израильские военные нанесли удары по военным объектам шиитской организации "Хезболлах" на юге Ливана. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно ее заявлению, целью ударов была ракетная инфраструктура вооруженного крыла организации, в том числе пусковые установки и склады с ракетами и иными видами вооружений.

По версии израильской стороны, вооруженные формирования "Хезболлах" "пытаются восстановить свою деятельность" в районах, подвергшихся ударам.