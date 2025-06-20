Глубина зоны безопасности в Сумской области составляет от 8 до 12 км. Об этом рассказал российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

«В Сумской области глубина (зоны безопасности. — RT) составляет где-то... восемь, десять, 12 километров. Дальше — город Сумы, областной центр», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что российская армия освободила Новониколаевку в Сумской области.

ТАСС со ссылкой на силовиков сообщал, что Вооружённые силы Украины несут большие потери в Сумской области.