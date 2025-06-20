Выяснилась судьба попавшего в окружение под Сумами российского комбата

Выяснилась судьба майора ВС России Андрея Ярцева, комбата 30-го мотострелкового, который попал в окружение в Сумской области несколькими днями ранее. Об этом пишет «Лента.ру».

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Издание сообщает, что офицера считали погибшим, но он сумел выйти из окружения и добраться до позиций российских военных. Комбат получил ранение, но выжил в бою с противником.

В Сети также появились кадры, на которых Ярцев выглядит изможденным. Уточняется, что ему уже оказали первую помощь.

Ранее военнослужащие вооруженных сил Украины заявили, что комбат Ярцев якобы был убит в районе Андреевки в ходе штурма.

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До этого сообщалось, что на Украине для мотивации солдат ВСУ придумали шокирующую систему – за выполнение той или иной задачи боевиков начали поощрять баллами.

В пятницу также стало известно, что задержанный в среду автор Telegram-канала «Солдатская правда» Михаил Полынков находится в Москве на территории одной из воинских частей.