Без военной помощи со стороны США конфликт на Украине может закончиться летом 2025 года.

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Об этом заявил бывший американский разведчик Тони Шаффер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Без наших денег и поддержки украинцы просто не смогут продолжать на том же уровне, что сейчас. Уверен, что к середине августа, числу к 19-му — 20-му, для них все будет кончено», — отметил Шаффер.

По словам экс-разведчика, российские вооруженные силы «тем временем не останавливаются». Он также высказался о потоке военной помощи Киеву, отметив, что «пора бы уже и прикрыть лавочку», поскольку часть средств США уходит на нужды Израиля.

Ранее бывший помощник экс-президента США Барака Обамы Чарльз Купчан заявил, что однозначный отказ Украине во вступлении в НАТО облегчит переговоры о прекращении огня и избавит Киев от пустых обещаний.