Иран начал 19-й волну ударов по целям на территории Израиля

Иран заявил о начале 19-й волны ракетных ударов по целям на территории Израиля в рамках операции «Праведное обещание-3».

Информация об этом появилась в Telegram-канале агентства Tasnim.

«Сегодня ночью, во время 19-й волны, большая часть ударных и смертоносных дронов движется к своим стратегическим целям...», — говорится в публикации.

Ранее ЦАХАЛ заявил об ударах по складам БПЛА и военному объекту в Иране.

Также в МАГАТЭ сообщали, что Израиль ударил по цеху по производству центрифуг в Иране.