Financial Times: над Трампом нависла тень Ирака

Раздумья президента США Дональда Трампа по поводу возможного участия Америки в атаках на Иран «вскрывают старые иракские раны», пишет Financial Times. По версии газеты, над Трампом «нависла тень» провала американской разведки, случившегося более двадцати лет назад.

Перед своими первыми президентскими выборами Трамп называл вторжение США в Ирак «большой ошибкой» и результатом обмана со стороны американской разведки. Он отмечал, что разведка «лгала», заявляя о наличии у Ирака оружия массового поражения.

FT отмечает, что спустя годы Трамп оказался в Белом доме, обдумывая возможность вмешательства, имеющего явные параллели с американской операцией 2003 года «Свобода Ирака». Президент США называл ту кампанию пустой тратой двух триллионов долларов.

Американские СМИ ранее сообщили, что Трамп уже одобрил планы возможной атаки по Ирану, но не отдал окончательного приказа. Первоначально сообщалось, что США готовятся к возможности удара в ближайшие дни. Некоторые СМИ указывали на планы атаки на выходных 21-22 июня.

Однако позже представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп примет решение об атаках на Иран в течение двух недель. По данным источников New York Post в администрации Трампа, в последние дни президент говорил о своем страхе создать «еще одну Ливию» - то есть спровоцировать в Иране хаос, который ударил бы по интересам США.