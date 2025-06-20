«Единственно верное решение»: президент Израиля о войне с Ираном

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал атаки по Ирану «единственно верным решением» и заявил, что убийство верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи не является целью израильских властей. Об этом Герцог рассказал в интервью Bild.

В беседе с Bild Герцог заявил, что Израиль «подошел к порогу» создания ядерного оружия. Он подчеркнул, что израильские власти решили «устранить эту угрозу до того, как она взорвется».

«Он [Иран - прим.ред.] обогатил уран до 60 процентов - а это не может быть для чего-либо другого, кроме как для разработки оружия», - сказал президент.

Он добавил, что за решением атаковать Иран стоит «вся израильская политика». Герцог отказался связывать это с личными интересами премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Также политик не стал прямо отвечать на вопрос о том, поможет ли президент США Дональд Трамп уничтожить ядерные объекты Ирана. Он подчеркнул, что власти Израиля «очень осторожны в своих высказываниях», но верят, что Трамп «обладает мудростью, способностями и четким пониманием ситуации».

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Герцог назвал сложившуюся ситуацию уникальной возможностью «устранить угрозу, которая десятилетиями нависала над всем миром». В то же время он заявил, что у Израиля нет целей в отношении Хаменеи и целей по смене властей в Иране.

«Но это может быть побочным эффектом с большими историческими последствиями, который пойдет на пользу иранскому народу», - заключил президент Израиля.

Израиль начал свои атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Нетаньяху утверждал, что Иран накопил урана на девять атомных бомб и планировал произвести десять тысяч баллистических ракет за три года. Министр обороны Израиля Исраэль Кац назвал одной из целей операции против Ирана «прекращение существования» Хаменеи.

Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях. В последние дни Иран и Израиль продолжают обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.