Израиль убил еще одного ученого в Тегеране

Еще один иранский ученый погиб в Тегеране в результате атаки израильского беспилотника. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного израильского чиновника.

В момент атаки ученый, специализировавшийся на оружии, находился в укрытии за пределами своего дома, заявил представитель Израиля. Он отказался назвать имя ученого.

По данным WSJ, погибший стал как минимум десятым экспертом, связанным с ядерной и оружейной программами Ирана, убитым Израилем с начала текущего конфликта с Ираном.

Израиль начал свои атаки на Иран 13 июня, заявив, что Тегеран «как никогда близок к получению ядерного оружия». Иран настаивает, что не ведет военных разработок и имеет право на ядерные исследования в мирных целях.

Израильские ВВС нанесли удары по иранским предприятиям по обогащению урана, ракетным базам, а также по Тегерану, Тебризу и другим крупным городам. Целью Израиля стали высокопоставленные иранские военные и ученые-ядерщики. Ответная операция Ирана получила название «Правдивое обещание 3».

В последние дни Иран и Израиль продолжают обмен массированными ударами. Обе стороны сообщили о десятках погибших и пострадавших мирных жителей.