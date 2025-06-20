Яковенко: авианосцы США в зоне досягаемости иранских ракет

Авианосцы США, имеющие особое символическое значение, в ближайшие дни окажутся в пределах досягаемости для иранских ракет. Об этом заявил РИА Новости заместитель гендиректора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза России, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.

По его словам, у Ирана было много времени на подготовку и применительно к Тегерану авианосцы имеют особое значение.

«Надо ожидать, что по крайней мере две авианосные ударные группы будут в ближайшие дни находиться в досягаемости иранских средств поражения, включая малые подводные лодки», - заметил дипломат.

Он также обратил внимание на то, что в распоряжении Ирана сейчас есть новые технологии, включая гиперзвук, и БПЛА, и морские беспилотники.

При этом президент США Дональд Трамп сталкивается с «туманом войны», у него нет полного представления о реальной ситуации и ловушках, которые смог подготовить противник, уверен Александр Яковенко.

Действия же премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он назвал авантюрой, которая поставила Белый дом перед драматическим выбором, так как уже очевидно, что израильский блицкриг провалился и Тель-Авив запросил срочной помощи Вашингтона.

«В лучшем случае нельзя исключать, что в Вашингтоне - опять же в духе постмодернистских построений - найдут пути выхода из этой ситуации, возможно, объявив о том, что удалось резко отодвинуть сроки реализации предполагаемой военной составляющей иранской ядерной программы. Наиболее пострадавшей в этом случае стороной будет правительство Израиля, которому придется объяснять своему населению, ради чего оно подвергалось нынешним беспрецедентным испытаниям», - заключил дипломат.

13 июня Израиль начал масштабную операцию против Ирана, связанную с его ядерной программой. Израильскими ВВС были нанесены удары по ядерным и военным объектам республики. Тегеран ответил на эти действия операцией «Правдивое обещание 3». Стороны продолжают обмениваться ударами.

На этом фоне, по данным американских СМИ, ВМС США в экстренном порядке перенаправили авианосную группу во главе с авианосцем Nimitz из Южно-Китайского моря в Индийский океан, а десятки американских военных самолетов-заправщиков вылетели в направлении Ближнего Востока.

Президент США Дональд Трамп потребовал от Тегерана «безоговорочной капитуляции», подчеркнув, что терпение Вашингтона «иссякает». Однако, выступая перед журналистами у Белого дома 18 июня, Трамп отказался сообщить, принял ли он какое- решение по поводу начала операции на Ближнем Востоке.