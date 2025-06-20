В Германии заявили об угрозе военной конфронтации в Балтийском море

Глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль заявил, что регион Балтийского моря стал ключевым для обеспечения европейской безопасности и угроза военной конфронтации там реальна, пишет DPA.

"Это зона, где угроза военной конфронтации реальна", - поделился подробностями Вадефуль во время конференции по безопасности в Киле.

По словам главы немецкого дипломатического ведомства, Балтийское море стало ключевым регионом для обеспечения европейской безопасности, и поэтому там важно мощное и гибкое военное присутствие. Вадефуль обвинил Российскую Федерацию в том, что она якобы проводит гибридные операции и осуществляет военные провокации с целью проверить способности Североатлантического альянса реагировать.

Он заявил, что ФРГ поможет защищать территорию западного военно-политического блока и готова тратить не только 3,5 процента от валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону, но и еще 1,5 процента - на инфраструктуру и кибербезопасность.