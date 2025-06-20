Россия в рамках договоренностей, достигнутых в ходе переговоров в Стамбуле, передала Украине пленных бойцов Вооруженных сил страны (ВСУ). Обмен между сторонами подтвердил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, возвращенные украинские военнослужащие находились в плену более двух лет. Он также отметил, что в числе переданных Киеву военных есть те, кто сражался в Мариуполе, на территории Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики, Херсонской и Запорожской областей, а также Харьковской и Черниговской областей Украины.