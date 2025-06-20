Мединский: Россия готова передать Киеву ещё около 3 тысяч тел военных

Россия готова передать Киеву ещё около 3 тыс. тел украинских военных, заявил помощник президента России, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

Кадры опубликованы в Telegram-канале RT.

«Ещё около 3 тыс. готовы к отправке на украинскую сторону, если они будут готовы их принять», — заявил Мединский.

Ранее в российском Министерстве обороны заявили, что Россия и Украина провели очередной этап обмена пленными в рамках стамбульских договорённостей.

Минобороны России показало кадры с возвращёнными по обмену российскими бойцами.